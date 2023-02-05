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Rüzgar duvarı devirdi. Altında kalan üç kadın yaralandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde etkili olan fırtına, terasın çevresine örülen tuğla duvarı yıktı. O esnada ekmek yapan kadınlar, tuğla yığınının altında kalarak yaralandı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 22:13
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İzmirde kuvvetli rüzgar duvarı devirdi altında kalan 3 kadın yaralandı

Rüzgar duvarı devirdi. Altında kalan üç kadın yaralandı
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Olay, saat 17.30 sıralarında Onur Mahallesi 7357 sokaktaki 3 katlı apartmanın teras katında meydana geldi.

Terasta ekmek pişiren, Halime Yıldırak (45), kızı Rümeysa Yıldırak (19) ve komşuları Gülten İşçi'nin üzerine rüzgarın etkisiyle teras çevresine örülen tuğlalar devrildi. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri 112 Acil Sağlık Merkezi'ne ihbarda bulundu.

 İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tuğla yığınları altında kalarak yaralanan kadınlardan Halime Yıldırak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kızı Rümeysa Yıldırak ile komşuları Gülten İşçi ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

"İKİ KİŞİ ENKAZIN ALTINDAYDI"

Olayın bulunduğu sokakta oturan Kadir Dayan (16), "Evdeydim, çığlık sesleri duydum. Hava rüzgarlıydı, dışarı çıktığımda çığlık seslerinin hala devam ettiğini duydum.

Yukarı çıktığımda duvarların kadınların üzerine çöktüğünü gördüm. İki kişi enkazın altındaydı. Birisini çıkardım diğerine yardım ettim sağ salim çıkmasına. Birisinin yüzünde kan vardı" dedi.  (DHA)

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adem
5.02.2023 22:34
bir işi yapıyorsanız elinizden geldiği kadar sağlam yapmalısınız,baştan sağma iş yapmamalısınız  
 
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