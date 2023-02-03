İzmir'de aynı anda 8 dev hortum oluştu

İHA ve DHA'nın haberlerine göre, İzmir'de özellikle yarımada olarak bilinen Çeşme, Urla ve Karaburun ilçelerinin yanı sıra, kıyı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Yağmurun yanı sıra Çeşme-Ovacık açıklarında denizde hortum meydana geldiği görüntülendi.
Aynı anda 8 ayrı hortumun oluştuğu kamera görüntülerine yansırken, hortumlar şans eseri karaya ulaşmadı.
Ege Denizi'nde nadir görülen görüntü, vatandaşlarda panik uyandırdı. Hortumlar, karaya ulaşmadı.
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