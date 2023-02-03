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İzmir'de aynı anda 8 dev hortum oluştu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, sabah saatlerinde aynı anda 8 hortum görüldü. Paniğe neden olan hortumlar şans eseri karaya vurmadı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 14:12
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İzmir'de aynı anda 8 dev hortum oluştu

İzmir'de aynı anda 8 dev hortum oluştu
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İHA ve DHA'nın haberlerine göre, İzmir'de özellikle yarımada olarak bilinen Çeşme, Urla ve Karaburun ilçelerinin yanı sıra, kıyı ilçelerde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. 

Yağmurun yanı sıra Çeşme-Ovacık açıklarında denizde hortum meydana geldiği görüntülendi. 

Aynı anda 8 ayrı hortumun oluştuğu kamera görüntülerine yansırken, hortumlar şans eseri karaya ulaşmadı.


Ege Denizi'nde nadir görülen görüntü, vatandaşlarda panik uyandırdı. Hortumlar, karaya ulaşmadı. 

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