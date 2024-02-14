İzmir'de motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi

Dikili Kabakum Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana gelen kazada, 27 yaşındaki Sezer Saim’in kontrolündeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sürüklenerek devrildi.

Gerçekleşen kazada, motosiklet sürücüsü Saim, yüz üstü yola düştü ve metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sezer Saim’in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.