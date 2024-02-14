İzmir'de motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi

Kaynak: İHA
İzmir'de motosiklet kazasında sürücü yaşamını yitirdi
İzmir’in Dikili ilçesinde motosikletiyle hareket halindeyken kaza yapan 27 yaşındaki sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dikili Kabakum Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana gelen kazada, 27 yaşındaki Sezer Saim’in kontrolündeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sürüklenerek devrildi.

Gerçekleşen kazada, motosiklet sürücüsü Saim, yüz üstü yola düştü ve metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sezer Saim’in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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