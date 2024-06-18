İzmir'de 'naylon fatura' operasyonu

Kaynak: İHA
İzmir'de 'naylon fatura' operasyonu

İzmir'de, sahte fatura düzenleyip vergi kaçakçılığı yaptıkları belirlenen üç kişi, polis operasyonu ile yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın yönlendirmesiyle Mali Suçlarla Mücadele ve Sahtecilik Büro Amirliği ekipleri, şirket yetkilileri ve ilişkili şahısların sahte fatura düzenleyerek vergi kaçırdıklarını saptadı ve üç şüpheliyi izlemeye aldı. Teknik ve fiziki gözetim sonucunda belirlenen adreslere 13 Haziran'da baskın yapıldı.

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Baskında; toplamda 12 milyon 703 bin 425 Türk Lirası değerinde 728 adet sahte fatura, çeşitli şirketlere ait 12 mühür, toplam 367 bin 500 Türk Lirası değerinde 23 çek, 9 nakliye irsaliyesi, bir adet pos cihazı, beş cep telefonu, iki laptop, iki harici disk, bir USB bellek ve çeşitli evraklar ele geçirildi.

Gözaltına alınan üç şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.

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