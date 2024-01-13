İzmir'de naylon fatura operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: İHA
İzmir'de naylon fatura operasyonu: 5 gözaltı
İzmir'de naylon fatura düzenleyip vergi kaçırdığı tespit edilen 5 şüphelinin iş yerlerine operasyon gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'naylon fatura' ve 'vergi kaçakçılığı' suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü.

Bu kapsamda, Bornova ilçesinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesi'nde naylon fatura düzenleyip vergi kaçırarak devleti zarara uğrattığı tespit edilen 5 şüphelinin iş yerlerine operasyon gerçekleştirildi

Bugün iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonda aramalar yapıldı. Aramalarda; 2 milyon değerinde naylon fatura, 1 pos cihazı, 1 senet koçanı, 15 e-arşiv fatura, 1 doldurulmuş senet,1 defter,1 ajanda, 2 laptop,1 pompalı tüfek, 3 kartuş, 1 kurusıkı tabanca ve 30 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin polisteki işlemleri devam ediyor.

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