İzmir'de naylon fatura operasyonu

İHA’nın aktardığına göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘naylon fatura’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ suçlarını soruşturdu.

Bornova’da Ayakkabıcılar Sitesi’nde faaliyet gösteren ve naylon fatura keserek vergi kaçırdıkları belirlenen 5 kişinin iş yerlerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 milyon liralık naylon fatura, 1 pos makinesi, 1 senet koçanı, 15 e-arşiv fatura, 1 yazılmış senet, 1 defter, 1 ajanda, 2 laptop, 1 pompalı tüfek, 3 fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 30 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.