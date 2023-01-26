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Okuldaki materyalleri çalmıştı. Yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir okuldan hırsızlık yapan kişi, güvenlik kameralarına yakalandı. Polisin takibe aldığı şüpheli, çaldığı eşyalarla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 16:50
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İzmir'de okuldaki eşyaları çalan hırsız yakalandı

Okuldaki materyalleri çalmıştı. Yakalandı
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İHA

Olay 23 Ocak Pazartesi akşamı saat 19.30 sıralarında, Yaylacık Mahallesi'nde bulunan Süleymanşah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. Okula giren bir kişi, okuldan 2 laptop, laptop çantaları, sırt çantası, 3 flaş bellek, okul personeline ait kırmızı ve siyah renkli bir mont, el kremi, losyon, dezenfektan, hoparlör ve makas gibi eşyaları çaldı. Ardından çaldığı montlarda birini üzerine giyen hırsız, sırt çantası ve eline aldığı eşyalarla birlikte kayıplara karıştı.

OKUL HIRSIZI YAKALANDI

Hırsızlık üzerine çalışma başlatan İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, okulda inceleme yaptı. Lisedeki ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin taksiye binerek Konak ilçesi Gaziler Caddesi üzerindeki bir otele gittiğini tespit etti. Otele giden ekipler, Rıdvan A. (45) olarak kimliği belirlenen şüpheliyi, çaldığı eşyalarla birlikte yakaladı. Şüpheli, ifadesi ve işlemleri yapılmak üzere Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne götürüldü.

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