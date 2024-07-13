Yağmurdan kaçarken elektrik akımında öldüler! Katilsiniz… Yakalayın bu katilleri

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yağmurdan kaçarken elektrik akımında öldüler! Katilsiniz… Yakalayın bu katilleri

İzmir’in göbeğinde iki genç kaçak elektrik yüzünden göz göre göre öldü! Konak ilçesi Alsancak semtinde 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ve onu kurtarmaya gelen arkadaşı 44 yaşındaki İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

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İzmir’in göbeğinde yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi yaşamını yitirdi.

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Konak ilçesi Alsancak semtinde etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalandı.

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Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Deniz ve Öktemay, caddedeki suda elektrik akımına kapıldı.

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İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı.

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Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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