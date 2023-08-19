İzmir'de orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

KAYNAK: AA
İzmir'de orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi Köşk mevkisinde sarp ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, su ikmal araçları ve dozerlerle müdahale ediliyor.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi ile ilgili çok önemli açıklama. Depremin gerçekte nerede olacağını söyledi
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
Atatürk'ü sevmiyorum diyen kişiye vatandaş cevabını böyle verdi: Atatürk olmasaydı anan da başka olurdu baban da
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Son Haberler
Meloni ödeme yapmadan kaçan turistlerin hesabını kendi cebinden ödedi Dünya
Meloni ödeme yapmadan kaçan turistlerin hesabını kendi cebinden ödedi
Bakan Özhaseki: Fay hattı üzerine tek bir yapı yapılmayacak. Yılın esprisi patladı Siyaset
Bakan Özhaseki: Fay hattı üzerine tek bir yapı yapılmayacak. Yılın esprisi patladı
Milli takım Dünya Şampiyonası'nda ikinci tura yükseldi Spor
Milli takım Dünya Şampiyonası'nda ikinci tura yükseldi
Türk mitolojisinde ata ne anlama geliyor? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde ata ne anlama geliyor?
Emre Kocadağ'dan Talisca ve Ramos açıklaması. Taraftara üzücü haberi verdi Spor
Emre Kocadağ'dan Talisca ve Ramos açıklaması. Taraftara üzücü haberi verdi
Oğuzhan Koç arkadaşı Eser Yenenler'e her şeyi itiraf etti. Boşandıktan sonra ilk kez konuştu Magazin
Oğuzhan Koç arkadaşı Eser Yenenler'e her şeyi itiraf etti. Boşandıktan sonra ilk kez konuştu