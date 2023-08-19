İzmir'de orman yangını

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi Köşk mevkisinde sarp ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, su ikmal araçları ve dozerlerle müdahale ediliyor.
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Ürkmez Mahallesi Köşk mevkisinde sarp ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, su ikmal araçları ve dozerlerle müdahale ediliyor.