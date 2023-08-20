Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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