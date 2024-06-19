İzmir’de orman yangını! Denizde yüzenler o anları böyle izledi

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
İzmir’de orman yangını! Denizde yüzenler o anları böyle izledi

İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Bu arada tatilcilerin bir yandan yüzdükleri bir yandan da ormanlık alanda çıkan yangını çaresizce izledikleri o anlar dikkat çekti.

İlçenin ormanlık bölgesinde sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın çıktı.

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Yangına müdahale için bölgeye 3 uçak, 1 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer yönlendirildi.

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Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

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Öte yandan Karaburun'a gelen vatandaşların, bir yandan yüzdükleri bir yandan da ormanlık alanda çıkan yangını çaresizce izledikleri o anlar dikkat çekti.

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Öte yandan, Bergama ilçesinde Asklepios Ören Yeri'nin yanında bulunan çam fıstık ağaçları arasında çıkan yangın ise Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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