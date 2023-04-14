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İzmir'de özel hastaneden 147 milyon liralık vurgun

İzmir Menemen'de özel bir hastanede, aralarında doktor ve hastane sahibinin de bulunduğu 14 şüpheliye operasyon. Kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratarak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:07
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İzmir'de özel hastaneden dev vurgun

İzmir'de özel hastaneden 147 milyon liralık vurgun
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesindeki Aliağa Mali Büro Amirliği ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Resmi belgede sahtecilik", "Nitelikli dolandırıcılık", "213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen kişilerle ilgili harekete geçti.

Bugün, İzmir merkezli İstanbul, Manisa ve Şırnak'ta, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KAMU ZARARINDA TESPİT EDİLEN EN BÜYÜK DOSYA

Menemen ilçesindeki özel hastanede görev yapan veya ayrılıp başka kuruma geçen 9 doktor, 1 hastane sahibi ve 4 idari işler çalışanı olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratıp haksız kazanç elde ettiklerinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca kamu zararı kapsamında, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olduğu da ifade edildi. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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