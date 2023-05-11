İzmir’de polisin kazayla vurduğu şahıs öldü

İzmir’in Konak ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, mukavemette bulunan şahsı ikaz etmek amacıyla açtığı ateşte şahıs vurularak hayatını kaybetti.

İzmir’de polisin kazayla vurduğu şahıs öldü

Olay, saat 20.30 sıralarında Konak ilçesi 1161 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde mukavemette bulunan Semih Güler’i ikaz etmek için ateş açtı. Kurşunlardan biri Güler’in başına isabet etti.

aw889371-02.jpgOlay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu tespit edilen Güler’i ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Son Haberler
Adana’da 12 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var Güncel
Adana’da 12 araç birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
Ankara gazeteciliğinin ağır abisi Orhan Uğuroğlu günler öncesinden Rusların seçime karıştığını açıklamıştı Siyaset
Ankara gazeteciliğinin ağır abisi Orhan Uğuroğlu günler öncesinden Rusların seçime karıştığını açıklamıştı
Fatih Terim Galatasaray kongre üyesine tazminat davası açtı. Yıllar sonraki 'Merve Terim' detayı ortaya çıktı Spor
Fatih Terim Galatasaray kongre üyesine tazminat davası açtı. Yıllar sonraki 'Merve Terim' detayı ortaya çıktı
Erdoğan seçime üç gün kala Kızılay’ın çadır sattığını fark etti. Bu konu beni ciddi manada üzdü Siyaset
Erdoğan seçime üç gün kala Kızılay’ın çadır sattığını fark etti. Bu konu beni ciddi manada üzdü
Fenerbahçe Opet şampiyon! Spor
Fenerbahçe Opet şampiyon!
Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Güncel
Tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti