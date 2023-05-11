İzmir’de polisin kazayla vurduğu şahıs öldü

Olay, saat 20.30 sıralarında Konak ilçesi 1161 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, olay yerinde mukavemette bulunan Semih Güler’i ikaz etmek için ateş açtı. Kurşunlardan biri Güler’in başına isabet etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde durumu ağır olduğu tespit edilen Güler’i ambulans ile Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Güler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)