27 Ocak 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı

İzmir Çeşme’de etkisini göstermeye başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 05:42
Takip Et

İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı

İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı
+
Aa
-

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren İzmir merkez ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış ile kuvvetli fırtınanın etkili olacağı uyarısının ardından ünlü tatil merkezi Çeşme’de sağanak etkisini göstermeye başladı.

İlçede gök gürültülü sağanak yağışın yanı sıra art arda çakan şimşekler adeta görsel şölen oluşturdu.

Cep telefonu kamerası ile güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, çakan şimşeklerin geceyi aydınlattığı görüldü.

Öte yandan sağanak yağışın etkisini sürdürmeye devam edeceği öğrenildi. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
1
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Altın zengini olan 40 ülke açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
2
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Sivas Kangalı'nın atası Alabay'ı görenler 'Bu nasıl köpek' diyor
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
3
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Burak Yılmaz'ın gecesi. Fortuna Sittard'ı taşıdı 
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
4
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Kapalıçarşı'da dolar bakın kaç lira oldu. Kapalıçarşı'da dolar uçuşa geçti
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. "Aman reis duymasın" sesleri
5
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket.
﻿Saray'da uykusuz geceleri başlatacak anket. "Aman reis duymasın" sesleri
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
6
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Bilgin’den açıklama
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
7
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿Hamza Hamzaoğlu'ndan flaş Ndayishimiye itirafı: Galatasaray'ı alın demiştim
﻿İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı
﻿İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı
﻿İzmir’de şimşekler geceyi aydınlattı
﻿38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
﻿38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
﻿38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
﻿Pakistan'da gizemli hastalık: 18 ölü
﻿Pakistan'da gizemli hastalık: 18 ölü
﻿Pakistan'da gizemli hastalık: 18 ölü
﻿FBI uluslararası internet korsanlarının sitesini çökertti
﻿FBI uluslararası internet korsanlarının sitesini çökertti
﻿FBI uluslararası internet korsanlarının sitesini çökertti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.