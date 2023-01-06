6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İzmir’de sır ölüm: 18 yaşındaki genç sokak ortasında ölü bulundu

İzmir’de sır ölüm: 18 yaşındaki genç sokak ortasında ölü bulundu

İzmir’in Bornova ilçesinde 18 yaşındaki genç, sokak ortasında göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu. Cinayet şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 02:31
Takip Et

İzmir’de sır ölüm: 18 yaşındaki genç sokak ortasında ölü bulundu

İzmir’de sır ölüm: 18 yaşındaki genç sokak ortasında ölü bulundu
+
Aa
-

Olay, dün akşam saatlerinde Mevlana Mahallesi 1711 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak ortasında bir kişinin kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise şahsın 18 yaşındaki Suriye uyruklu Semir Çavuş olduğunu tespit etti. Çavuş’un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, cinayet şüphesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
4
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
5
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı. İşte o otel ve operasyondan hemen sonrası
6
﻿Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı. İşte o otel ve operasyondan hemen sonrası
﻿Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı. İşte o otel ve operasyondan hemen sonrası
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
7
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿ABD'de Temsilciler Meclisi başkanlık seçimi krizi: 10. turdan da sonuç çıkmadı
﻿ABD'de Temsilciler Meclisi başkanlık seçimi krizi: 10. turdan da sonuç çıkmadı
﻿ABD'de Temsilciler Meclisi başkanlık seçimi krizi: 10. turdan da sonuç çıkmadı
﻿Zelenskiy'den Putin'in ateşkes teklifine yanıt: Kılıf olarak kullanmak istiyor
﻿Zelenskiy'den Putin'in ateşkes teklifine yanıt: Kılıf olarak kullanmak istiyor
﻿Zelenskiy'den Putin'in ateşkes teklifine yanıt: Kılıf olarak kullanmak istiyor
﻿Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
﻿Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
﻿Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
﻿İzmir’de sır ölüm: 18 yaşındaki genç sokak ortasında ölü bulundu
﻿İzmir’de sır ölüm: 18 yaşındaki genç sokak ortasında ölü bulundu
﻿İzmir’de sır ölüm: 18 yaşındaki genç sokak ortasında ölü bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.