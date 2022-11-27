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İzmir’de uyuşturucu operasyonu

İzmir'de şüpheli bir araç, durdurularak arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada ayrı ayrı 5 poşet içerisinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 16:40
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İzmir’de şüpheli araca uyuşturucu operasyonu

İzmir’de uyuşturucu operasyonu
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İzmir'de polis, bir araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçen Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ödemiş-İzmir yolunda söz konusu aracı durdurarak arama gerçekleştirdi. Narkotik köpeği ile yapılan aramada ayrı ayrı 5 poşet içerisinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.S. isimli şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


(Kaynak: İHA)

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