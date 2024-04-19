İzmir'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA
İzmir'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi yaşamını yitirirken, ikisi ağır olmak üzere toplamda üç kişi yaralandı.

Y.B. (18) yönetimindeki 35 AY 0837 plakalı araç, Atatürk Caddesi Kaynaklar mevkisinde kontrolden çıkarak bir aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle araç takla atarak kaldırıma çıktı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, araçta bulunan Batuhan Kahraman'ın (18) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki P.A.G. (18), Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan P.A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Son Haberler
Baba-kızın müzik dinletisi izleyenleri büyüledi Video
Baba-kızın müzik dinletisi izleyenleri büyüledi
New York'ta bu pozu verdi Cem Yılmaz İstanbul'da ınının dedi. Serenay Sarıkaya yürekleri kızılkaya yaptı Magazin
New York'ta bu pozu verdi Cem Yılmaz İstanbul'da ınının dedi. Serenay Sarıkaya yürekleri kızılkaya yaptı
Ankara'da otomobilin otobüs durağına çarpması kamerada Yerel Haberler
Ankara'da otomobilin otobüs durağına çarpması kamerada
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık. Maçı bıraktı gitti Spor
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık. Maçı bıraktı gitti
Jandarma üniforması giyip GBT kontrolü yapan öğretmen yakalandı Video
Jandarma üniforması giyip GBT kontrolü yapan öğretmen yakalandı
Numan Kurtulmuş ailesini de alıp devletin uçağıyla Mardin'e gitti. "Tasarrufu halk yapsın siz de sefasını sürün sayın başkan. Afiyet olsun" Gündem
Numan Kurtulmuş ailesini de alıp devletin uçağıyla Mardin'e gitti. "Tasarrufu halk yapsın siz de sefasını sürün sayın başkan. Afiyet olsun"
Elazığ'da okul müdürü 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı Yerel Haberler
Elazığ'da okul müdürü 9 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı