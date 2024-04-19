İzmir'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Y.B. (18) yönetimindeki 35 AY 0837 plakalı araç, Atatürk Caddesi Kaynaklar mevkisinde kontrolden çıkarak bir aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle araç takla atarak kaldırıma çıktı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, araçta bulunan Batuhan Kahraman'ın (18) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki P.A.G. (18), Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan P.A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.