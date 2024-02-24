İzmir’de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı önderliğinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından nakit para ihtiyacı olanlara para verdikleri, karşılığında yüksek miktarlarda senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 5 kişiye yönelik operasyon yapıldı. 11 adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda; şüpheliler S.K, H.K, M.K, Z.Ö. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 11 tapu senedi, 3 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 101 tabanca fişeği, 6 ajanda, 5 senet, 29 boş senet koçanı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden S.K tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.