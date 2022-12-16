16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İzmir'de tefecilere operasyon

İzmir'de düzenlenen tefeci operasyonunda 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda senet ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 11:33
Takip Et

İzmir'de ‘tefecilik’ yapan şahıslara eş zamanlı operasyon

İzmir'de tefecilere operasyon
+
Aa
-

İzmir polisi, tefecilere karşı düzenlediği operasyonlarda 5 şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda çok sayıda senet ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘tefecilik’ suçu ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, ekonomik durumu kötü olup bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisindeki vatandaşları yüksek faizlerle borçlandırıp, zorla senet imzalatılıp icraya vererek vatandaşları mağdur eden şüpheliler için harekete geçti.

K.S., A.Ç., G.T., A.İ., F.K., E.E. isimli 6 şüphelinin, Bornova ve Buca ilçelerinde bulunan ev ve işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlenirken, yapılan aramalarda; 27 adet doldurulmuş senet, çok sayıda borçlu ve alacaklı bilgisi bulunan not kağıdı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 1 firari şüpheliyi yakalamak için ise çalışmaların sürdüğü ifade edildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
4
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿ “Son kez adayım” demişti: Erdoğan’dan ‘Bırakmama’ mesajı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
5
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
6
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
7
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Brent petrol 80 dolar düştü ama motorine zam geliyor
﻿Brent petrol 80 dolar düştü ama motorine zam geliyor
﻿Brent petrol 80 dolar düştü ama motorine zam geliyor
﻿Üçlü virüs uyarısı. Riskli gruplarda aşılanma gerekli
﻿Üçlü virüs uyarısı. Riskli gruplarda aşılanma gerekli
﻿Üçlü virüs uyarısı. Riskli gruplarda aşılanma gerekli
﻿Ayırmaya çalıştığı kavgada gözünü kaybetti! İçki şişesi 'silah' sayıldı
﻿Ayırmaya çalıştığı kavgada gözünü kaybetti! İçki şişesi 'silah' sayıldı
﻿Ayırmaya çalıştığı kavgada gözünü kaybetti! İçki şişesi 'silah' sayıldı
﻿ÖSYM duyurdu. DHBT Sınavı sonuçları açıklandı
﻿ÖSYM duyurdu. DHBT Sınavı sonuçları açıklandı
﻿ÖSYM duyurdu. DHBT Sınavı sonuçları açıklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.