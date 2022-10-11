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Küresel tefecilerin CEO'su ekonomide çöküşün tarihini verdi

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, "Avrupa zaten durgunluk içinde ve muhtemelen ABD altı ila dokuz ay arasında bir tür durgunluğa girecek" dedi. 

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 14:38
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Küresel tefecilerin CEO'su ekonomide çöküşün tarihini verdi

Küresel tefecilerin CEO'su ekonomide çöküşün tarihini verdi
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ABD’nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, sert rüzgarların ABD ekonomisini gelecek yılın ortasına kadar resesyona itmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Dimon bu rüzgardan küresel ekonominin de etkileneceğini belirtti.

Dimon dün CNBC ile yaptığı röportajda, “Avrupa zaten durgunluk içinde ve muhtemelen ABD altı ila dokuz ay arasında bir tür durgunluğa girecek” dedi. Dimon, “ABD ekonomisi şu anda iyi gidiyor olsa da yükselen enflasyon, faiz artışları, Fed’in genişlemeyi sona erdirmesinin etkileri ve Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı nedeniyle alarm zilleri çalıyor” diye konuştu.

“Daha çok çatlak ve panik göreceğimiz yer; kredi piyasaları, borsa yatırım fonları veya şüphelenmediğimiz başka bir şey olabilir” diyen Dimon konuşmasında, “Borsadaki düşüş için gelecek yıl daha acı olacak” ifadelerine yer verdi.

NE OLDU?

ABD’de bu yıl yaşanan gelişmelerin küresel ekonomiyi de derinden etkilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında ABD Merkez Bankası Fed) corona virüs salgını döneminde yaşanan parasal genişlemeyi kısma kararı almış ve yılın başından itibaren de politika faizini kademeli olarak yükseltmişti.

Böylece Fed yüksek enflasyon nedeniyle politika faizleri art arda beşinci kez artırmış oldu. Faizler yüzde 0-0,25 seviyesinde yüzde 3-3,25 aralığına çekti.

Yükselen enflasyona karşı talebi kısma amacıyla gerçekleştirilen parasal sıkılaşma sonucunda ABD ekonomisinde sert daralma işaretleri ortaya çıktı. Öte yandan borsa ve konut gibi piyasaların da geri çekildiği görüldü. ABD’de S&P endeksi bu yıl neredeyse yüzde 25 düştü.

EKONOMİ DARALIYOR

ABD Ticaret Bakanlığı geçtiğimiz aylarda ABD ekonomisi’nin 2022 ikinci çeyrekte yüzde 0,9 daraldığını açıklamıştı.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ABD ekonomisi ilk çeyrekte yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,6 küçülmüştü. Bu veriler sonrası ABD ekonomisinin teknik olarak resesyona girip girmediği tartışma konusu olmuştu.

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