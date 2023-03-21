21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü   

İzmir’in Buca ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksarken, motosikletin çekilmesinin ardından yol normale döndü.   

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 21:27
Takip Et

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü   

İzmir’de trafik kazası: 1 ölü   
+
Aa
-

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir Otoyolu Buca Doğu çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Buca’dan Gaziemir istikametine seyir halinde olan Ömer Can Yıldıztaş (23) idaresindeki 35 ACH 781 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden H.K. idaresindeki 35 AGR 775 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet orta refüje çarparken, motosiklet sürücüsü yola savruldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ömer Can Yıldıztaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 23 yaşındaki gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Yıldıztaş’ın kask takmadığı öne sürüldü. Kaza sebebiyle yolun bir kısmı trafiğe kapanırken, motosikletin çekilmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)                          

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
1
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Hangi parti ne kadar oy alıyor. Ankara kulislerinde konuşulan anket
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
2
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı. Bu da 2. tur anketi
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
3
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿SGK o detayı duyurdu. EYT’den emekli olamayana toplu para
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
4
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿4 üniversiteden ortak rapor: İstanbul'un riskli ilçeleri tek tek sıralandı
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
5
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Pakistan'da 7.7 büyüklüğünde deprem
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
6
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Beşiktaş TFF'ye başvurdu: Galatasaray'ın VAR kayıtlarını verin
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
7
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿Trabzonspor efsanesi Ünal Karaman siyasete atıldı
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿EGM'den Polis Özel Harekat'ın 40'ıncı kuruluş yıldönümüne özel video
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿3 Cumhurbaşkanı adayına YSK’dan ret
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
﻿Fenerbahçe evinde Olimpia Milona'ya diş geçiremedi
﻿Fenerbahçe'de 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme
﻿Fenerbahçe'de 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme
﻿Fenerbahçe'de 2 futbolcu ile ilgili flaş gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.