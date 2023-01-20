Bizimkiler'in yönetmeni hayatını kaybetti. Yoğun bakıma kaldırılmıştı

"Bizimkiler" ve "Perihan Abla" dizilerinin yönetmeni Yalçın Yelence, tedavi gördüğü İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Yelence'nin cenazesi yarın Kartal Soğanlı Safa Camisi'nden kaldırılacak.

YOĞUN BAKIMDAYDI

454 bölüm boyunca "Bizimkiler" dizisinin yönetmenliğini yapan Yelence, ocak ayı başında yoğun bakımda tedaviye alınmış ve uyutulmuştu.

YALÇIN YELENCE KİMDİR?

1954 yılında Ankara'da doğan Yalçın Yelence, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Yönetmen, 1977’den 1983 yılına kadar radyo skeçleri yazdı.

TRT’nin ilk dış yapımı olan, “Bay Alkolü Takdimimdir” dizisinin senaryo yazarı olan Yelence, "Perihan Abla", "Bizimkiler", "Yarı Şaka Yarı Ciddi" ve "Yazlıkçılar" gibi pek çok televizyon yapımına yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak imza attı. Yelence, “Kars’ın Solan Rengi: Molokanlar” belgeseli ile, 9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda profesyonel dalda birincilik ödülü kazandı.

Yelence'nin yönettiği yapımlar arasında "Babba" (2006), "Memleket Hikayeleri: Eminem" (2005), "Memleket Hikayeleri: Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım" (2005), "Operasyon Cennet" (2005), "Mavi Kolye" (2004), "Aşk Meydan Savaşı" (2002), "Kibar Ana" (2002), "Mihriban" (2002), "Duruşma" (1999), "Oğlum Adam Olacak" (1995), "Yazlıkçılar" (1993), "Bizimkiler" (1989) ve "Perihan Abla" (1986) gibi dizi ve filmler yer alıyor.