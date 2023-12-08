İzmir'de zehir tacirlerine operasyon. 49 torbacı yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Narkoalan ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik operasyonları devam ediyor.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 49 şüpheli yakalandı. Polis tarafından yapılan aramalarda ise, 2 kilo 53 gram esrar, 1 kilo 221 gram bonzai, 165 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 564 gram kokain, 863 gram metamfetamin ve 15 bin 138 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Öte yandan, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 270 bin Türk Lirası, 225 bin 500 Amerikan Doları, 35 bin Euro ve 840 Pound'a el konulduğu açıklandı.