İzmir'deki Bayraklı Tünelleri'nde tır yandı

İzmir Çevre Yolu Bayraklı Tünelleri'nde çıkan yangında bir tır kullanılamaz hale geldi, dumandan etkilenen 38 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İzmir'deki Bayraklı Tünelleri'nde tır yandı

Anadolu Ajansı2nın verilerine göre; Bayraklı ile Bornova ilçeleri arasındaki tünellerde 35 TKD 58 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Oluşan duman nedeniyle araçlarında mahsur kalanlar, ekiplerce tahliye edildi.

Tünelde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 32 kişi ile olaya müdahale ederken dumandan etkilenen itfaiye, güvenlik ve sağlık ekiplerinden 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ulaşıma kapatılan tüneller, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, dumandan ekilenlerin Ege Üniversitesi Hastanesi, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi ile Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, yangına ilişkin soruşturmanın ise sürdürüldüğü kaydedildi.

Tırın tüneldeki görüntülerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Kamera kayıtlarında, hareket halindeki tırın kupa kısmından dumanların yükseldiği, sürücünün aracını tünelde sağa yanaştırıp durdurduğu, tırdan inip lastikleri ve motoru kontrol ettiği görülüyor.

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