İzmir'deki taksi kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı

Kaynak: DHA
İzmir'deki taksi kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı
İzmir'de meydana gelen trafik kazasında, taksinin bariyerlere çarpması sonucu bir kişinin daha öldüğü bildirildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, dün gece saat 23.00 sularında İzmir Çevre Yolu'nun Buca (Doğu) bölgesinde meydana geldi. Gökdere'den Balçova istikametine seyir halindeki Hikmet Can Elmacı'nın kullandığı 35 T 7848 plakalı taksinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptığı öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, yolcu Murat Aksoy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi ve cenazesi morga kaldırıldı.

Kazada yaralanan taksi şoförü Elmacı ile araçtaki diğer yolcular ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Türkan Andıç (78), bugün tedavi gördüğü Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Bu durumla birlikte, kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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