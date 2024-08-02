İzmir’deki vahşette detaylar ortaya çıktı. 4 kişiyi öldürüp 160 parçaya bölmüştü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işlediği cinayetlerle Türkiye'yi dehşete düşüren S.H. hakkında açılan davada karar çıktı. S.H., "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadını kasten öldürme" suçlarından toplamda 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede suçlarını itiraf eden S.H.'nin ifadesi tercüman aracılığıyla alındı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık S.H., tutuksuz sanık M.A. ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanığa hakkında hazırlanan iddianameyi okudu. S.H., cinayetleri işlediğini kabul ederek detaylı bir şekilde anlattı.

S.H., maktul G.H.'nin dini nikahlı eşi olduğunu ve ilişkilerinin bir dönem bozulduğunu, bu yüzden telefonuna gizli bir ses kaydı programı yüklediğini söyledi. Çeşme'de çalıştığı dönemde, salı günleri evde buluştuklarını belirtti. G.H.'nin başka biriyle konuşmalarını tespit ettikten sonra tartıştıklarını ve olay günü alkol aldığını ifade etti. S.H., suçunu itiraf etti.

Olaydan haberi olduğu, ancak güvenlik güçlerine bildirmediği iddiasıyla yargılanan M.A. ise, S.H. ile Çeşme'de inşaatta çalıştığını, olaydan haberi olmadığını ve polislerin S.H.'i sorması üzerine yerini gösterdiğini belirterek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında S.H.'nin "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadını kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Diğer sanık M.A.'nın ise beraatine karar verilmesini istedi. Mahkeme, S.H.'ye her maktule yönelik ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ve cezada indirim uygulamadı. M.A. ise beraat etti.

NE OLMUŞTU?

18 Haziran 2023 tarihinde Bayraklı ilçesinde bir eve giren polis ekipleri, derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış halde bulunan Türkmenistan uyruklu anne G.H., kızları L.G. (30) ve L.G. (28) ile R.K.'nin cesetlerini buldu. Çeşme ilçesinde saklandığı yerde yakalanan şüpheli S.H., mahkeme tarafından tutuklandı.

S.H.'nin 10 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisini, iki kızını ve kızlardan birinin erkek arkadaşını öldürüp cesetlerini parçalayarak derin dondurucuya koyduğu ortaya çıktı. Öldürülen 4 kişiyi toplamda 160 parçaya bölen S.H., R.K.'nin cesedini 60 parçaya ayırmış, kadınların cesetlerini derin dondurucuya, erkeğin cesedini ise buzdolabına yerleştirmişti.