Ünlü restoranın işletmecisinin öldürülmesinden aile infazı çıktı. Anne ve kızı azmettirdi oğlu öldürdü

İzmir Güzelbahçe'deki ünlü Ayfer Abla Balık Restoranı'nda 2022 yılında korkunç bir olay meydana geldi. Ünlü balık restoranın işletmeciliğini yapan 54 yaşındaki Haşmet Gürkan, oğlu tarafından 28 bıçak darbesiyle öldürüldü.

30 yaşındaki oğlu Devrim Gürkan, cinayet sonrası polise teslim olurken, ikinci bıçak detayı sis perdesini aralamaya başladı.

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİ

Cinayetten sonra cesedin altından çıkan ve Adli Tıp'a gönderilen ikinci bıçağın üzerindeki DNA örneklerinin Haşmet Gürkan ile eşleştiği ve cinayette kullanıldığı kesinleşmişti.

Yeni Asır'ın haberine göre katil evlat Devrim Gürkan'ın çelişkili ifadeleri ve cinayette başka bir bıçağın daha kullanıldığının ortaya çıkması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olayın peşini bırakmadı.

Korkunç olay sonrası elleri kanlı şekilde polise teslim olan Gürkan, ilk ifadesinde küçük yaşta cinsel saldırıya uğradığını, mahkemede ise sigortasız ve para almadan çalıştırıldığını öne sürmüştü.

AİLE İÇİ İNFAZ ŞÜPHESİ

Evrim Gürkan'ın cinayetle ilgili anlatımları ve olay gecesi ortadan kaybolması şüpheleri artırırken savcılık, 3 çocuk babası talihsiz adamı öldüren öz evladını cinayete azmettirdiği şüphesi ve suça ortak oldukları iddiası ile anne Ayfer ile kızı Evrim Gürkan hakkında iki ayrı soruşturma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran aile yakınlarının avukatı Faruk Çalışkan ise sanığın cinayeti planlayarak ve birilerinin yardımı ile işlendiğini düşündüklerini söyledi.