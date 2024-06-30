İzmir’deki yangınlar kontrol altına alındı

İzmir'in Selçuk, Menderes ve Çeşme ilçelerindeki yangınlarla mücadele ise sabaha kadar aralıksız devam etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların kontrol altına alındığını söyledi.

Menderes’teki yangının bir hobi bahçesinden başladığını anlatan Bakan Yumaklı, Çeşme’deki yangına ise atılan bir sigara izmaritinin neden olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, yangınlarla ilgili olarak gözaltına alınanların olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gece geç saatlerde güncelleme yapmıştık. Selçuk Menderes ve Susurluk'ta mücadelemiz olduğunu söyledik. An itibariyle 3 yangın da kontrol altında. Bu illerimize geçmiş olsun. Yangının çıkış sebepleri valiliğimiz tarafından araştırılıyor. Menderes yangınında bir hobi bahçesinden çıktı, ilgili kişiler gözaltında

İzmir'de 6 risk grubunda yangın oldu. Çeşme'deki yangın sigara izmaritinden çıktı. Bu kişi de gözaltına alındı. İster bilinçli ister bilinçsiz herhangi bir şekilde yangına sebep olacakların ağır müeyyidelerle karşılaşacak. Bunun telafisi yok. Can ve mal kaybına yol açıyor. Bu konuda çok daha hassas olunmalı. Önümüzdeki hafta yoğun şekilde rüzgar uyarısını dikkate alarak vatandaşların bu konuya özen göstermeli.

Yangınlarla alakalı Menderes ve Selçuk yangınları ile alakalı. Süreç içinde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı. Ancak bu hayatı sadece insanlar olarak biz yaşamıyoruz. Ekosistemdeki varlıklar yok oluyor. Menderes'te 150 hektar, Selçuk'ta da 350 hektarlık alan etkilendi."