İzmir'de IŞİD'a dev operasyon

İzmir'de IŞİD'a dev operasyon
Düzenleme: Kaynak: İHA

İzmir'de jandarma ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

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İzmir'de IŞİD'a dev operasyon 1

Operasyon, IŞİD terör örgütünün faaliyetleri kapsamında ideolojik eğitim aldıkları şüpheli ve tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 IŞİD mensubuna yönelik olarak İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.

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İzmir'de IŞİD'a dev operasyon 2

Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İzmir'de IŞİD'a dev operasyon 3

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 9 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar ve 8 adet yasak yayın kapsamında olan kitap ele geçirildi.

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İzmir'de IŞİD'a dev operasyon 4

Yetkililer, operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edileceklerini açıkladı.

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İzmir'de IŞİD'a dev operasyon 5

Diğer yandan gözaltına alınanların kaçaklar olduğu iddia edildi.

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İzmir'de IŞİD'a dev operasyon 6

Soruşturmanın devam ettiği ve şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecekleri açıklandı.

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İzmir'de IŞİD'a dev operasyon 7
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