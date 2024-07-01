İzmir'de IŞİD'a dev operasyon

Operasyon, IŞİD terör örgütünün faaliyetleri kapsamında ideolojik eğitim aldıkları şüpheli ve tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 IŞİD mensubuna yönelik olarak İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.
Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 9 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar ve 8 adet yasak yayın kapsamında olan kitap ele geçirildi.
Yetkililer, operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edileceklerini açıkladı.
Diğer yandan gözaltına alınanların kaçaklar olduğu iddia edildi.
Soruşturmanın devam ettiği ve şüphelilerin sorgularının tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilecekleri açıklandı.