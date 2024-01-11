İzmir’e petrol taşıyan gemiye silahlı baskın

Kaynak: Haber Merkezi
İzmir’e petrol taşıyan gemiye silahlı baskın
Irak’tan İzmir’e petrol getiren bir tankerle Umman açıklarında bağlantı kesildiği açıklandı. Gemiye silahlı 5 kişinin bindiği öğrenildi.

İzmir’e petrol getiren gemiye Umman açıklarınsa silahlı baskın yapıldı. Gemide 19 mürettebatın olduğu öğrenildi.

Reuters'ın haberine göre, United Kingdom Marine Trade Operations (UKMTO) gemiyle çok iletişime geçemediklerini aktardı.

UKMTO, gemiye silahlı kişilerin bindiğini ardından geminin İran karasularına doğru istikametini değiştirdiğini ve gemiyle iletişimin koptuğunu açıkladı.

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Öte yandan Denizcilik güvenlik firması Ambrey ise bugün Umman açıklarında silahlı kişilerin bindiği tankerin daha önce 'yaptırıma tabi' İran petrolünü taşıdığı için ceza aldığını bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir sözcü ise gemide biri Yunanistan, 18'i Filipinler'den olmak üzere 19 mürettebat bulunduğunu söyledi.

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