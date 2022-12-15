Delirten hastalığı 8 sene sonra yendi

İHA’nın haberine göre; Beyindeki trigeminal sinirin yüz bölgesine yayılımı sırasında çeşitli nedenlerle basıya uğraması sonucu kendini gösteren, beyincik damarının sinire bası yapması, tümör basısı, iltihap, multiple skleroz gibi nedenlerle ortaya çıkan trigeminal nevralji, her 100 bin kişiden 5’inde görülüyor.

İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan ve bir tıp merkezinin sahibi olan 70 yaşındaki 2 çocuk annesi Beşire Şendur’un ilk şikayetleri de 8 yıl önce başladı. Durup dururken ağız bölgesine yayılan ağrılar nedeniyle bir anda ağzını bile açamayacak hale gelen Şendur, ağrıları nedeniyle yemek yiyemez ve konuşamaz hale geldi. Ağrısını “Gözlerim yerinden çıkacak gibi oluyordu” diye anlatan ve hatta ağrıdan kurtulmak için sağlam dişlerini çektiren Şendur, başarılı geçen ameliyat sonrası ağrılarından kurtuldu. Sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Beşire Şendur’un ilk hedefi ise Uzak Doğu’ya gitmek.

Yaşadıklarını anlatan Şendur, “Ağzımı açtığımda sanki elektrik verilmiş gibi bir ağrı saplanıyordu. Tam da o sırada dişlerimi yaptırıyordum. Ben ağrıları diş tedavisine bağladım. Diş hekimimden dişlerimi çekmesini istedim. Diş hekimim de dişlerimin sağlam olduğunu söyleyerek çekmek istemedi ama ben ağrıdan kurtulmak için ısrarcı olarak çektirdim. Ancak ne yazık ki ağrılarım dinmedi” dedi.

“UZAK DOĞU'YA GİDECEĞİM”

Çocuklarının sürekli hastalığın çaresini aradığını, bu aramalar sırasında Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun’un bu ameliyatı yaptığını öğrendiklerini anlatan Şendur, bir dakika bile düşünmeden ameliyat olmaya karar verdiğini ve ameliyattan sonra hiç ağrı yaşamadığını belirterek, “Özhan hoca, İzmir’de değil dünyanın öbür ucunda da olsa giderdim. Şu an çok iyiyim. Hastalığım nedeniyle çok istediğim bir gezi vardı yapamamıştık. Uzak Doğu’yu görmeyi çok istiyorum. Kısmetse ilk işim tatile çıkmak olacak” şeklinde konuştu.

8 YILDIR İLAÇ KULLANIYORDU

Sonrasında trigeminal nevralji tanısının konulduğunu ifade eden Şendur, “Bana hastalığın tek çaresinin ilaç kullanmak olduğu söylendi. Hep ilaç kullanıyordum ve sürekli ilacın dozunu artırıyordum. Soğuk ve sıcak hava, fazla acı, fazla tatlı, yediğim her şey ağrıları daha da tetikliyordu. İlaçlar beni sarhoş gibi yapıyordu, yataktan kalkamıyordum. Bir taraftan işlerim de var, onları takip etmekte zorlanıyordum. O kadar kötü bir şey ki, şiddetli ataklarda ağzımı hiç açamıyordum, yemek yiyemiyordum. Gözlerim yerinden çıkacak gibi oluyordu ve ne yazık ki bu ataklar bazen 1 ay sürüyordu” diye konuştu.

AMELİYATLA YÜZDE 95 BAŞARI ŞANSI

Operasyonu gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, trigeminal nevraljide ağrının bu sinirin dağıldığı yüz bölgesinde ani ve ataklar halinde görüldüğünü belirterek, “Bu hastalık daha çok 50-60’lı yaşlardan sonra ortaya çıkar. Trigeminal sinirin dağılımı olan üst ve alt çene, yanak ve göz bölgesinde olur. Ağrı zonklayıcı, şimşek çakar tarzda olur. Belli aralıklarla gelir ve geçer. Gün geçtikçe ağrı aralıkları kısalır ve dayanılmaz hale gelir. Yemek yeme, tıraş olma, diş fırçalama, yüz yıkama gibi durumlarda ağrı tetiklenir. İlaç tedavisi ne yazık ki bir süre sonra yetersiz kalmaya başlar. Hastaların ilaç tedavisinden fayda görmemeye başladığı durumda cerrahi en kesin çözümdür. Bu operasyonlarda başarı şansı yüzde 95’tir. Kişi ameliyattan sonra dramatik ve ani olarak ağrıdan kurtulur” dedi.