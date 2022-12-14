Hatay'da bir aylık bebek yerde tedavi edildi. Vatandaşlar ''Suriyeli olmadığımız için mi'' diye isyan etti

Sosyal medyada bir vatandaş, Hatay İskenderun Devlet Hastanesi’nde iki aylık bir bebeğin yerde tedavi edildiği görüntüyü paylaşarak “Suriyeli olmadığımız için mi bu müdahale?” diyerek isyan etti.

Sosyal medya platformu Twitter üzerinden “@slr_zehra” kullanıcı isimli vatandaş dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, yere konulan ve “T.C. Sağlık Bakanlığı” logolu çarşafların olduğu yatakta yatan bebek görülürken bebeğe serum bağlı olduğu dikkat çekiyor.

2 AYLIK BEBEĞİ YERDE TEDAVİ ETTİLER

Bebeğin “yer yatağında” tedavi edilmeye çalışıldığının görüldüğü fotoğrafı vatandaş, “Hatay İskenderun’da servislerin yeri olmadığı dilekçesiyle 2 aylık yiğenimi yerde yatmaya mahkum ediyorlar. Suriyeli olmadığımız için mi bu müdahale?” sözleriyle paylaştı.

Hastanenin Başhekimi Uz. Dr. Veysel Yıldırım TELE1’e yaptığı açıklamada yatağın ‘refakatçi yatağı’ olduğunu öne sürdü. Yıldırım, hastanede yer sıkıntısı yaşandığını da söyledi.

Öte yandan Hatay, Suriyelilerin yoğun olduğu şehirlerden biri olduğu biliniyor.

BAŞHEKİM GÖRÜNTÜYÜ DOĞRULADI

Söz konusu iddialarla ilgili TELE1’den Arda Ormancı’ya konuşan Hatay İskenderun Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Veysel Yıldırım, görüntüyü doğruladı.

Yıldırım, servislerinde yer olmadığı ve hastalarını “terk etmek” istemedikleri için böyle bir yöntem uyguladıklarını ancak yatağın yer yatağı ya da döşek olmadığını, “refakatçi yatağı” olduğunu ileri sürdü. Servislerinde yer yoksa bebeği niçin başka bir hastaneye sevk etmedikleri sorusuna ise, “sevk edemedik” demekle yetinen Yıldırım bu soruyu yanıtsız bıraktı.

Refakatçi yataklarının yerde mi olduğunu sormamız üzerine ise Başhekim Yıldırım kendisini şöyle ifade etti:

“Çocuk karyolaları biraz yüksekte oluyor, onun altında refakatçi şeyi oluyor. Onu çekip, kızağı var onun… Yerde herhangi bir hasta yatırmıyoruz biz”.

“BİLGİM YOK”

Vatandaşın “Suriyeli olmadığımız için mi bu müdahale?” ifadeleri için Yıldırım, “Kesinlikle öyle bir şey yok, biz insanlara eşit davranırız. Böyle bir ayrım yapmıyoruz” demekle yetindi. Hastanelerinin doluluk oranının “çok yüksek” olduğunu belirten Yıldırım, hastanelerinde Suriyelilerin de bulunduğunu teyit etti. Ancak Yıldırım, doluluk oranının Suriyelilerden kaynaklı olmadığını söyledi.

Yerde veya refakatçi yatağında başka bir hastanın yatıp yatmadığı, hastanede daha kaç kişinin bu şekilde yatırıldığı sorularını “Benim bilgim yok, bilgi verme yetkim yok” gibi sözlerle savuşturan Yıldırım, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü’nden bilgi alınabileceğini söyledi. Daha sonra da bilgi alma çalışmalarımıza aynı şekilde yanıt veren Başhekim’in kendi hastanesi ile ilgili soruları yanıtsız bırakması dikkat çekti.

ÜMİT ÖZDAĞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşıma yorum yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ise vatandaştan kendisine ulaşmasını istedi. Daha sonra bir paylaşımda daha bulunan “@slr_zehra” ise, Özdağ sayesinde Sağlık Bakanlığı’nın kendilerine ulaştığını belirterek, “Hastaneden tedavi reddi isteyip çocuğumuzu çıkardık yerlerde hamamböceği dolaşan bir ortamda çocuk yatırmak mümkün değil…” dedi.

Başka bir paylaşımında ise hastanedeki durumu şu ifadelerle dile getirdi:

“Hastanede yine kavga çıktı. Suriyeliler odalarında 2 kişi kalırken Türkler’in bulunduğu odada 5 kişi kalıyorlar. Çocuk yerde yatıyor, bu insanlık değildir! Kabul edilemez asla!”

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ YANIT VERMEDİ

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat ısrarlarımıza rağmen görüşme talebimizi reddederken söz konusu görüntü ile ilgili ise İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri duruma dair daha sonra açıklama yapacaklarını bildirdiler.