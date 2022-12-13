Kronik solunum yolu hastalarına aşı uyarısı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule Akçay, kronik solunum yolu hastalığı bulunanlarda grip ve Kovid-19'a eş zamanlı yakalanmanın, akciğer tutulumunu tetikleyebileceğini, bu kişilerin grip aşısını ve Kovid-19 hatırlatma dozunu yaptırması gerektiğini bildirdi.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Şule Akçay, AA muhabirine, kronik solunum yolu hastalarının karşı karşıya kaldığı risklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akciğer hastalıklarının özellikle kış aylarında atakla seyrettiğini belirten Akçay, tütün kullanımı ve sigara dumanına maruz kalmanın da hastalığın ilerlemesinde önemli etken olduğunu bildirdi.

Kovid-19 salgını dönemindeki koruyucu önlemler ve farkındalık sayesinde grip ve RSV gibi alt solunum yolu hastalıklarının azaldığını kaydeden Akçay, "Aşılarla birlikte de salgının seyri hafifledi, Kovid-19 akciğeri daha az tutar oldu. Özellikle salgının etkisini azaltması ve maske kullanımının gevşemesinden bu yana bu yıl grip ve soğuk algınlığına benzer şikayetlere neden olan RSV (Respiratuar Sinsisyal Virüs) ile tekrar sık karşılaşır hale gelindi." dedi.

AKCİĞER TUTULUMUNU TETİKLEYEBİLİR

Bu ay içinde Kovid-19 ve grip sıklığının artmasının öngörüldüğünü belirten Akçay, özellikle aynı kişide eş zamanlı her iki virüsün de görülme ihtimalinin özellikle KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı) astım ve akciğer kanseri hastalıklarının seyrini ağırlaştırabileceği uyarısında bulundu. Prof. Akçay, şunları söyledi:

"Bu virüsler, söz konusu kişilerde ağır ilerleyici zatürreye yol açabilir. Kronik solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin, grip ve RSV'ye yakalanmaları, solunum yetmezliği ve yoğun bakım yatışlarına, hatta ölümlere bile neden olabilir. Bu kişilerde eş zamanlı olarak farklı virüslerin görülmesi, özellikle akciğerlerde tutulumu tetikleyebilir.

KOAH, bağışıklık sistemi ya da böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon, diyabet, akciğer kanseri hastalarının aralarında bulunduğu kronik rahatsızlığı olanlar, bu dönemde tedbir kurallarına özen göstermeli. Özellikle kapalı ortamlarda maske kullanımına devam edilmeli, el hijyeni ihmal edilmemeli. Bunun yanı sıra yıllık yapılan grip aşıları bu mevsimde yaptırılmalı. Ayrıca, son uygulanan Kovid-19 aşısının üzerinden 6 ay geçenler de hatırlatma dozunu mutlaka yaptırmalı."

"38,5'İN ÜZERİNDEKİ ATEŞTE HEKİME ACİL BAŞVURULMALI"

Akçay, öksürük, balgam, nefes darlığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, ateş ile yaygın kas ve vücut ağrısı durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini belirtti.

Bulgular içinde yüksek ateşin çok kritik olduğuna dikkati çeken Akçay, 38,5'in üzerindeki vücut sıcaklığı durumunda acil hekime başvurulmasını gerektirdiğini bildiren Akçay, "Eğer bu belirtiler yoksa ama kırgınlık hissediliyorsa da dumana maruz kalmaktan kaçınılmalı, ortam havalandırılmalı, çok kalabalık olan kapalı ortamlarda maske takılmalı, eller su ve sabunla gün içinde yıkanmalı." tavsiyesinde bulundu.

AA