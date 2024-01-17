İzmirli dev firmadan konkordato kararı

Egedensonsöz gazetesinin haberine göre, İzmir merkezli Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi iflas etti.

Kututek Bilişim Sistemleri İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ekonomik krizle boğuşuyor.

1976 yılında Alkan Petrol adı ile Diyarbakır merkezli kurulan ve 2016 yılında İzmir’e taşınan şirket Konkordato talep etti.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi ise şirketin talebini kabul etti.

Mahkeme şirket hakkında 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi.

Ayrıca mahkeme Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hatice Karpuzoğlu ve hukukçu İsa Kaya'yı konkordato komiseri olarak atadı.

Öte yandan firma Opet tesislerine yakıt taşıyordu. Bilişim ve sigorta sektöründe de hizmet veriyordu.

Kararda şöyle denildi:

Davacılar, Kututek Bilişim Sistemleri İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2023/836 Esas sayılı dosyasının 10/01/2024 tarihinde yapılan duruşmasında; Davacı borçlu şirketin konkordato talebinin mevcut verilere göre başarıya ulaşma ihtimali bulunduğu anlaşılmakla İİK 289/3 maddesi uyarınca; İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez-215503 sicil nolu "Kututek Bilişim Sistemleri İnşaat Nakliyat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 10/01/2024 tarihinden itibaren başlamak üzere, 1 yıllık kesin mühlet kararı verildiği,

Geçici mühlet komiserleri SMMM Hatice Karpuzoğlu ve hukukçu İsa KAYA'nın komiserlik görevinin kesin mühlet içerisinde devamına, kesin mühletin sonuçlarına dair İİK 294.maddesinin uygulanmasına, ayrıca tüm ihtiyati tedbirlerin devamına, kesin mühlet içerisinde İİK 292/son maddesi uyarınca karar verilmesi gereken bir hal veya en geç kesin mühletin sonunda konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceği konusunda İİK 304/1 maddesi uyarınca duruşma yapılmasına karar verildiği ilanan ihtar ve tebliğ olunur. 10/01/2024