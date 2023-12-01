İzmit'te halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
İzmit'te halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Eski İzmit-Kandıra yolu Yassıbağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldaki toprak birikintisine çarpan Mustafa Özşentürk idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak, karşı şeritten gelen belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Mustafa Özşentürk ile A.A. isimli yolcu otomobilde sıkışırken, belediye otobüsü şoförü de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Mustafa Özşentürk ile A.A. hurdaya dönen otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Özşentürk, A.A. ve belediye otobüsü şoförü ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Mustafa Özşentürk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. A.A.'nın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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