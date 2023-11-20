İznik polisinden uyuşturucu ve silah operasyonu

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda 2 kilo 140 gram esrar, 13 gram Hint keneviri, 86 gram metamfetamin ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
İznik polisinden uyuşturucu ve silah operasyonu

İznik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan planlı çalışmalarda M.O.'nun üzerinde ve kullandığı barakada yapılan aramalarda toplam 2 kilo 140 gram esrar, 13 gram Hint keneviri tohumu, 86 gram metamfetamin ele geçirildi. M.O. uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Öte yandan, İznik İlçe Müdürlüğüne bağlı bekçiler tarafından gece saatlerinde metruk yerler ve ara sokaklarda yapılan çalışmalarda 3 ayrı kişiden ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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