İznik polisinden uyuşturucu ve silah operasyonu

İznik Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde yapılan planlı çalışmalarda M.O.'nun üzerinde ve kullandığı barakada yapılan aramalarda toplam 2 kilo 140 gram esrar, 13 gram Hint keneviri tohumu, 86 gram metamfetamin ele geçirildi. M.O. uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, İznik İlçe Müdürlüğüne bağlı bekçiler tarafından gece saatlerinde metruk yerler ve ara sokaklarda yapılan çalışmalarda 3 ayrı kişiden ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.