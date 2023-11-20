Polisin durdurduğu otomobil uyuşturucu deposu çıktı

Balıkesir'de narkotik ekiplerinin il girişinde bir araçta yaptıkları aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 1 kilogram 78 gram skunk esrar maddesi, 4 bin 158 adet sentetik ecza hap, 45 gram taş kokain, 11 bin 25 TL ve 400 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve tahkikat devam ediyor.

UYUŞTURUCU DEPOSU GİBİ ARAÇTA NE ARARSAN VAR

Balıkesir İl Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il girişinde durdurdukları aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde 1 kilogram 78 gram skunk esrar maddesi, 4 bin 158 adet sentetik ecza hap, 45 gram taş kokain, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 25 TL ve 400 dolar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Uyuşturucu ile mücadeleye ve uyuşturucu satışını sağlayanların tespit edilerek yakalanması amacıyla icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği açıklandı.