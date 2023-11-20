Polisin durdurduğu otomobil uyuşturucu deposu çıktı

Balıkesir'de narkotik ekipleri tarafından yapılan bir operasyonda, il girişinde durdurulan bir araçta o kadar çok uyuşturucu madde çıktı ki polis bile şaşırdı.

KAYNAK: İHA
Polisin durdurduğu otomobil uyuşturucu deposu çıktı

Balıkesir'de narkotik ekiplerinin il girişinde bir araçta yaptıkları aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 1 kilogram 78 gram skunk esrar maddesi, 4 bin 158 adet sentetik ecza hap, 45 gram taş kokain, 11 bin 25 TL ve 400 dolar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı ve tahkikat devam ediyor.

aw080789-01.jpg

UYUŞTURUCU DEPOSU GİBİ ARAÇTA NE ARARSAN VAR

Balıkesir İl Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il girişinde durdurdukları aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde 1 kilogram 78 gram skunk esrar maddesi, 4 bin 158 adet sentetik ecza hap, 45 gram taş kokain, suçtan elde edildiği değerlendirilen 11 bin 25 TL ve 400 dolar ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

polisin-durdurdugu-otomobil-uyusturucu-deposu-cikti-8746.jpg

Uyuşturucu ile mücadeleye ve uyuşturucu satışını sağlayanların tespit edilerek yakalanması amacıyla icra edilen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği açıklandı.

erzincanda-810-surucuye-ve-2-bin-683-arac-tescil-2408602231120074002.jpg

İlgili Haberler
Şüpheli araçtan ve sürücüden uyuşturucu çıktı
Prezervatiflerin içine saklamış! Narkotik polisi çantasında fark etti
Prezervatiflerin içine saklamış! Narkotik polisi çantasında fark etti
İznik polisinden uyuşturucu ve silah operasyonu
Uyuşturucu kaçakçılığında şeytanın aklına gelmeyecek yöntem
Uyuşturucu kaçakçılığında şeytanın aklına gelmeyecek yöntem
Adana'da durdurulan bir otomobilde 6 bin adet uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da durdurulan bir otomobilde 6 bin adet uyuşturucu ele geçirildi
Çantaya saklanan uyuşturucu narkotik köpeğine takıldı
Çantaya saklanan uyuşturucu narkotik köpeğine takıldı
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Hasan Arat'tan Yıldırım Demirören'e gönderme: Başkanlık yarışını dizayn etmeye kalkmasınlar Spor
Hasan Arat'tan Yıldırım Demirören'e gönderme: Başkanlık yarışını dizayn etmeye kalkmasınlar
Hakan Ural'ın "Osmanlı tokadıyla bir vuruşta boynunu kırmazsam Kur'an çarpsın" açıklaması üzerine kendisine askerlik sorusu soruldu Gündem
Hakan Ural'ın "Osmanlı tokadıyla bir vuruşta boynunu kırmazsam Kur'an çarpsın" açıklaması üzerine kendisine askerlik sorusu soruldu
Karadeniz’de karayel tam fırtınada buradan başka sığınacak yer yok ki. Ah be buraya sığınsaydınız ya Gündem
Karadeniz’de karayel tam fırtınada buradan başka sığınacak yer yok ki. Ah be buraya sığınsaydınız ya
Erzurum'da ayılar tarafından yolu kesilen adamın keyifli anları Video
Erzurum'da ayılar tarafından yolu kesilen adamın keyifli anları
Şerafettin Tilki aylar önce yazmıştı. Gedson Fernandes ile Sacha Boey Türk Milli Takımı'na alınacak mı? Montella açıkladı Spor
Şerafettin Tilki aylar önce yazmıştı. Gedson Fernandes ile Sacha Boey Türk Milli Takımı'na alınacak mı? Montella açıkladı
Mastercard, Çin'de banka kartı işletme lisansı aldı Ekonomi
Mastercard, Çin'de banka kartı işletme lisansı aldı
Esenyurt'ta Jammer kullanarak hırsızlık yaptı Gündem
Esenyurt'ta Jammer kullanarak hırsızlık yaptı