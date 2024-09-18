Jandarma amca Salim'in akrabalarına verdiği talimatı oğluna sordu. Narin cinayetinde yeni gelişme

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Jandarma amca Salim'in akrabalarına verdiği talimatı oğluna sordu. Narin cinayetinde yeni gelişme

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan amca Salim Güran’ın oğlu Devran Güran’a jandarma tarafından dikkat çekici bir soru yöneltildi. Devran Güran’a, babası Salim Güran’ın kendisine ve amcalarına “Siz karışmayın, ben bu işi hallederim” şeklinde bir ifade kullanıp kullanmadığı soruldu.

Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma dosyasına giren yeni bir bilgi dikkat çekti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, tutuklu amca Salim Güran’ın gözaltına alınan oğlu Devran Güran’ın olay gününe ait WhatsApp yazışmalarını ve arama kayıtlarını sildiği tespit edildi. Ancak Devran Güran, diğer günlere ait mesajları silmediği için bu durumu sorgu sırasında açıklamakta zorlandı.

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DÜĞÜN DAVETİYESİ DAĞITTIKLARINI İDDİA ETTİ

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı’nda ifade veren Devran Güran, Narin kaybolduğu saatlerde düğün davetiyesi dağıtmak amacıyla Mardin’in Derik ilçesine gittiklerini belirtti. Ayrıca, Narin’in kaybolmasının ardından aile meclisinin toplanarak bir karar almadığını öne sürdü.

BABASININ İFADELERİ SORGULANDI

Soruşturma kapsamında, Devran Güran’a babası Salim Güran’ın Narin’in kaybolduğu günlerden 2 veya 3 gün sonra, kendisi ve amcalarına "Siz karışmayın, ben bu işi hallederim" şeklinde bir telkinde bulunup bulunmadığı soruldu. Devran Güran, bu iddiaya karşı çıkarak, “Babamın böyle bir söylemi olmamıştır” yanıtını verdi.

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