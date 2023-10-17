Jandarma bölgesinde 9 ayda 110 kaza



Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı’nın ülkemizdeki dokuz aylık kaza istatistiklerine bakıldığında kazalara neden unsurlarda sürücü hataları önemli şekilde ön plana çıkarken kusur olarakta ; araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak olarak tespit edildi.

Erzurum jandarma bölgesinde Eylül ayı içinde 20 yaralamalı kazadan, 2 maddi hasarlı ve 34yaralı trafik kazası kayıtlarına geçti. Erzurum’da 2023 yılının ilk dokuz ayında jandarma sorumluluk alanında toplam 130 ölümlü-yaralamalı kazada, 21’i maddi hasarlı, 4 ölümlü ve 210 yaralı olarak işlem gördü.