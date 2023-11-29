Jandarma durdurdu. 1 kilo 152 gram kaçak altın yakalandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile birlikte Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde devriye görevi yaptıkları sırada şüpheli hareketler sergileyen iki kişiyi durdurdu.

Şahısların üstlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 2 adet ayrı ayrı 282 gram ve 870 gram olmak üzere toplamda 1 kilo 152 gram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edildiğini bildirdi.