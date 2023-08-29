Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde su motoru ve arı kovanı çalın hırsızlar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KAYNAK: İHA
Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor

Besni ilçesine bağlı Dikilitaş köyünde 2 adet su motoru ve 8 adet arı kovanı çalındı. Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Dedektifleri JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, çalınan su motorları ve arı kovanlarının Gaziantep’in Araban ilçesinde satışa çıkarıldığı tespit edildi.

aw018897-02.jpgGerçekleştirilen operasyon sonucunda 3 hırsızlık olayı gerçekleştiren Ü.Y. ve A.D. isimli şahıslar çaldığı eşyalar ile yakalandı. Şahıslar ile ilgili adli işlemlere başlanılırken, söz konusu malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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