Jandarma Karakol Komutanı evinde ölü bulundu

Adana Tufanbeyli’de Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz’ın evinde cansız bedeni bulundu.

Jandarma Karakol Komutanı evinde ölü bulundu

Adana Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi’nde jandarma karakol komutanı olarak görev yapan Kıdemli Astsubay Başçavuş Bayram Boyraz’ın evinden silah sesi duyan komşuları, polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan kimsenin olmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi. Poyraz’ı kanlar içerisinde bulan polis ekipleri, hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

DHA’nın aktardığına göre Poyraz’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Moruna kaldırıldı. Poyraz’ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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