Jandarma komutanına küfür eden AKP’li aday ihraç ediliyor

Niğde’nin Hacıabdullah beldesinin AKP’li Belediye Başkan adayı Babaoğlan Altun, bir mekanda belde sakinlerini toplayarak konuşma yaptı.

Altun'un burada yaptığı konuşma bir sosyal medya uygulamasından da canlı olarak yayınlandı.

Ancak canlı yayın yapıldığını unutan Altun, “Jandarmanın arkasından arabayı takip ettim. Komutana şöyle dedim: ‘Sen tam bir O****u evladısın” ifadelerini kullandı.

PARTİLİLER UYARDI: BAŞKANIM CANLI YAYINDAYIZ

Altun’un sözleri mekanda bulunan bazı insanları güldürürken partililer, “Başkanım canlı yayındayız” diye hatırlattılar.

Altun, ise bozuntuya vermeden, “Buraya kimse girmesin. Tutanakları alın, Yüksek Seçim Kuruluna verin. İş bitirilsin.” dedi.

PARTİDEN İHRAÇ EDİLİYOR

Jandarma komutanına ettiği küfrün ardından AKP Niğde İl Başkanlığı, Altun hakkında disiplin soruşturması başlattı.

İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Altun için, “Partimizden kesin ihraç için süreç başlatılmıştır" denildi.