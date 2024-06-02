Jandarma köpekleri kalp krizi müdahalesi için eğitiliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Jandarma köpekleri kalp krizi müdahalesi için eğitiliyor

Jandarma Özel Harekat tarafından sosyal medyada paylaşılan videoda, kalp krizi geçiren birine yardım etmeye çalışan golden cinsi köpeğin eğitimi izleyenlerin beğenisini kazandı.

Jandarma köpekleri, kalp krizi sırasında yaralılara kalp masajı yapacak şekilde eğitiliyor. Jandarma Özel Harekat'ın sosyal medya hesabında paylaşılan video, hayvanseverlerin büyük ilgisini çekti. Videoda, bir golden cinsi köpeğin, kalp krizi geçiren birine kalp masajı yapmaya çalıştığı anlar yer alıyor.

Videoda, eğitim sırasında kalp krizi geçirmiş gibi yapan bir adama, köpeğin hızla müdahale ettiği ve patileriyle kalp masajı yapmaya çalıştığı görüldü. Jandarma Özel Harekat'ın bu girişimi, hayvanseverler tarafından büyük beğeni topladı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan video, izleyenlerin kalbine dokundu.

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