Jandarma üniforması giyip GBT kontrolü yapan öğretmen yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, M.K. isimli bir kadın, alışveriş merkezinde sivil kıyafetlerini değiştirerek jandarma üniforması giydi. Ardından, Meydanbaşı Caddesi'nde esnaflara GBT sorgulaması yapan kadın, suç kaydını kontrol edeceğini söyleyerek kimliklerini istedi. Daha sonra Uzunkum Caddesi'ndeki kafelere girerek içeride oturan müşterilerin kimliklerini sorguladı.

Bir müşterinin şüphelenmesi üzerine ihbar yapıldı ve polis ekipleri olay yerine geldi. Suç üstü yakalanan kadının sözleşmeli öğretmen olduğu belirlendi. Kadın, jandarma üniforması giyme eylemini tiyatro gösterisi için yaptığını ve askerlik mesleğine karşı bir ilgisi olduğunu söyledi. Gözaltına alınan kadın, adli makamlara çıkarılmadan önce kıyafetlerini değiştirmesi için polis nezaretinde alışveriş merkezine götürüldü.