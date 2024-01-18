Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 4 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine adeta göz açtırmıyor.

Teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda Y.D. isimli şahsın aracında 1 adet kurusıkı silah, Y.A. isimli şüphelinin evinde yapılan arama sonucunda 36 adet galara sentetik hap, ticari takside yolcu olan Y.K. isimli şüphelinin üst aramasında yaklaşık 3 gram esrar ve R.Ö. isimli şüphelinin üzerinde 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilişiği olan 4 şüpheli gözaltına alındı.