Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 4 gözaltı

Kaynak: İHA
Jandarma zehir tacirlerine göz açtırmıyor. 4 gözaltı
Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde jandarma ekiplerinin gerçekleştiridiği operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli ise gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine adeta göz açtırmıyor.

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Teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda Y.D. isimli şahsın aracında 1 adet kurusıkı silah, Y.A. isimli şüphelinin evinde yapılan arama sonucunda 36 adet galara sentetik hap, ticari takside yolcu olan Y.K. isimli şüphelinin üst aramasında yaklaşık 3 gram esrar ve R.Ö. isimli şüphelinin üzerinde 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Olayla ilişiği olan 4 şüpheli gözaltına alındı.

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