Baskında 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi

Kaynak: İHA
Baskında 2 bin 423 uyuşturucu hap ile silahlar ele geçirildi
Seyhan'da iki ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda 6 ruhsatsız silah, çok sayıda mühimmat ve 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Adana'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iki farklı adreste ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar aldı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler Hürriyet Mahallesi’nde Mustafa G. ile Yusuf E.’nin evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda her iki evde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız otomatik tüfek, 1’i uzun namlulu tüfek toplam 98 mermi ile 2 bin 423 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, Mustafa G. ile Yusuf E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan zanlılardan Yusuf E. tutuklanırken, Mustafa G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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