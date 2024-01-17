Zehir tacirlerine operasyon. 4 gözaltı

Kaynak: İHA
Zehir tacirlerine operasyon. 4 gözaltı
Bursa’da polis ekiplerine gelen ihbar sonucunda gece saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi, 4 şahıs gözaltına alındı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından, ihbar üzerine düzenlenen operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi ve 4 şahıs yakalandı. Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen izinle, M.İ. ve İ.C. isimli şahısların oturduğu eve gece saatlerinde yapılan baskında operasyonda 288.33 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edilen 21 bin 900 TL ve 20 Dolar, 2 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 4 adet kartuş ele geçirildi.

Baskın yapılan evde, İ.C. isimli şahsın ruhsatsız ateşli silah ve mermi satın alma, taşıma veya bulundurma suçundan, D. S. K. isimli şahsın, hırsızlık suçundan, A. K.’nin bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık suçundan ve Y. T’nin 2 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltındaki şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi

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