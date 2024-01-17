Tır sürücüsünün montundan 3 kilogram uyuşturucu çıktı

Kaynak: İHA
Tır sürücüsünün montundan 3 kilogram uyuşturucu çıktı
Edirne'de gümrük memurları tır sürücüsünün montunda 3 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde tespit etti.

Edirne'de bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'a ait Kapitan Andrevo Polis Karakolu'nun gümrük görevlileri, İsviçre'den Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Afganistan'a giden Türk plakalı tırda detaylı inceleme yaptı.

Yapılan aramada, Türk tır sürücüsünün kabininde yatak kısmında bırakılan ceketin astarının altına yapılan ve fermuar ile astarı ayıran bölgede beyaz toz halinde madde içeren 3 adet paket bulundu.

Tırda bulunan reflektörlü mont, sahada kokaine reaksiyon uyuşturucu testine reaksiyon göstermesinin ardından toz halindeki maddenin kokain olduğu tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin toplam brüt ağırlığının 3 kilo 240 gram olduğu belirlendi.

Ele geçirilen kokain ile ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken, Haskovo Bölge Savcılığının gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı.

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