Hatay’da uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu

Kaynak: İHA
Hatay’da uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ve silah tüccarlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalara kapsamında, İskenderun ilçesinde şüpheli şahıslara ait ikametlerde aramalar yapıldı.

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet şarjör, 8 adet tüfek fişeği, 7 adet 7.65 kalibre fişek, 3 parça halinde toplam 15 gram metamfetamin ve 15 captagon hap bulundu.

Yapılan aramalarda ayrıca, silah ticaretinde kullanıldığı tahmin edilen 14 bin 650 Türk Lirası nakit paraya ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan R.K. ve M.S. adlı 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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